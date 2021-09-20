انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين بمشاركة وزيري المالية والهجرة

انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى الثالث بشرم الشيخ، بمشاركة وزيري المالية والهجرة، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين.

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين تعد أحد الصناعات التي تعتمد على العنصر البشري بشكل مكثف ومن ثم يعد العنصر البشري أحد مكونات المزيج التسويقي وصناعة الخدمات ولهذا تسعى أى مؤسسة أو شركة إلى تنمية الموارد البشرية بداخلها من خلال محاولة صقل المهارات الخاصة بموظفيها وتنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم. ويهدف تدريب الموظفين وتطويرهم إلى تحسين أدائهم وإنتاجهم.

وأشار الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تمتلك تاريخاً حافلاً فى تنظيم المؤتمرات على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن أهم فوائد حضور مؤتمرات صناعة التأمين تتمثل في:

1. تزخر مؤتمرات صناعة التأمين برجال الصناعة ذوي الخبرة في مجال إدارة المخاطر والتأمين من جميع أنحاء العالم.

2. الاستماع إلى أحدث البحوث والاتجاهات.

3. تطوير الحياة المهنية.

4. يمكن أن يساعد طرح الحاضرين للأسئلة والمشاركة في الجلسات على تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم

5. الاستفادة من أفكار الآخرين.

6. التعرف على التطورات الجديدة في المجال.

7. يتم عقد الإتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين أو التفاوض بشأنها أثناء المؤتمرات حيث يحرص معظم معيدى التأمين ووسطاء التأمين.

8. قد يساعد الابتعاد عن روتين العمل المكتبي اليومي على رؤية التحديات بطرق جديدة.

9. غالباً ما تحتوي المؤتمرات على قاعات للمعارض تضم الشركات التى تقدم أحدث الحلول التكنولوجية.

10. تساعد المؤتمرات على خروج المشاركين بها من منطقة الراحة الخاصة بهم، فعند اختيار الجلسات التي ستحضرها في مؤتمرات صناعة التأمين.

وانطلاقاً من وعي الاتحاد بأهمية إقامة مؤتمر تأمين مصرى عالمى تحت مظلته،قام علاء الزهيري رئيس الاتحاد بإدراج المقترح الخاص بإقامة ملتقى سنوي عالمي للاتحاد المصرى للتأمين ضمن الخطة التي قدمها منذ توليه الاتحاد فى عام 2017.