الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار وزيادة منصات الحفر الأمريكية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لتواصل الخسائر من الأسبوع الماضي، بعد أن قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وزاد عدد منصات الحفر الأمريكية، وذلك على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك ظل متوقفا بعد إعصارين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 74.73 دولار للبرميل، بعد هبوط 33 سنتا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 71.31 دولار للبرميل، بعد تراجع 64 سنتا يوم الجمعة.

وقال باحثون لدى آي.إن.جي بنك في مذكرة اليوم "تقدم الدولار الأمريكي على مدى اليومين الماضيين تسبب في بعض الرياح المعاكسة للسوق".
انخفض النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع يوم الجمعة على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع. 

وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض مشترياته من الأصول في وقت لاحق من العام الجاري.
وارتفاع الدولار يجعل النفط المسعر به أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحد من الطلب.
كما ضغط ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة على أسعار النفط، فقد قالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز ارتفع تسعا إلى 512 في الأسبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وهو مثلي مستواه
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي إن 23 بالمئة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك، أو 422 ألفا و78 برميلا يوميا، ظل متوقفا بحلول يوم الجمعة.

اسعار النفط خليج المكسيك منصات الحفر الأمريكية الدولار إنتاج الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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