ضبط سائق النقل المتهم بدهس إمام مسجد بمدينة نصر

كشف مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على سائق سيارة نقل متهم بدهس إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني الشحات من الخلف مما أدى لمصرعه على الفور وتهشم الجزء الأمامى من السيارة النقل، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوق على ملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر، بوقوع حادث مرورى، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى يستقلها “هانى الشحات ”، أمام مسجد بمدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى إلى المستشفى.

وفي سياق منفصل كانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من السبت، تم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وحرصت وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعًا للازدحام في مقار الإدارة العامة للمرور، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكتروني وتسلم الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط».

وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».

