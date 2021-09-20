الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الصين تعلن أنها بصدد إطلاق مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو-3»

تيانتشو-3
تيانتشو-3

 قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن الصين ستطلق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-3" بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-7 واي 4"، الذي يحمل مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-3"، مليء بالوقود وجاهز للإطلاق المخطط في حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت بكين).

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 66 إصابة في اليوم السابق.
 

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 43 إصابة محلية قبل يوم.
 

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مقابل 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.
 

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95738 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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