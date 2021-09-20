المكسيك تقترح تكتلا فى أمريكا اللاتينية يحاكى الاتحاد الأوروبى

اقترح الرئيس المكسيكي، اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتأسيس تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي.

وقال لوبيز أوبرادور في الجلسة الافتتاحية لقمة تستضيفها المكسيك، أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: "يجب أن نبني في القارة الأمريكية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي"، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.

وأضاف أن "الكتلة يمكن أن تعزز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها".

وتابع: "في مثل هذه الأوقات، يمكن لتكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أن يصبح الأداة الرئيسية لتوطيد العلاقات بين دوله".

ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو.

واجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي بهدف محدد يتمثل في إضعاف منظمة الدول الأمريكية التي تستبعد كوبا.

وعلى صعيد آخر، سجلت المكسيك، 11 ألفًا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و564 ألفًا و694 إصابة.

و ذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 765 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 271 ألفًا و303 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ مليونين و916 ألفًا و271 متعافى منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل و فرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة و إيطاليا و إسبانيا وألمانيا و الأرجنتين وكولومبيا وبولندا و إيران والمكسيك.