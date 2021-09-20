الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن حادث وفاة الشيخ هانى الشحات إمام مسجد دار الأرقم

حادث الشيخ هانى الشحات
حادث الشيخ هانى الشحات

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث وفاة الشيخ هاني الشحات أمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، بعد دهس سيارة تريلا إلى سيارته.

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حادث الشيخ هانى الشحات

وأوضحت الأجهزة المنية أنه بالنسبة لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وقوع مصادمة بين (3 سيارات) ومصابين بمدينة نصر بالقاهرة، فقد تبين قيام قائد سيارة ملاكى قيادة الشيخ هاني الشحات (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب فى إصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

 

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وائل لطفي

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