الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

5 أحزاب روسية تضمن مقاعد بالدوما بعد فرز 10% من الأصوات

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا

كشفت بيانات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية،  أن خمسة أحزاب ضمنت مقاعد في مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 10% فقط من الأصوات.


وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن البيانات الرسمية، أن حزب روسيا الموحدة، و الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، وحزب "روسيا عادلة - من أجل الحقيقة"، وحزب الشعب الجديد، اجتازت نسبة الخمسة% التي تحتاجها لضمان مقعد واحد على الأقل في الدوما.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية 20 ألفا و147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و274 ألفا و928 إصابة.

 

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"  أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1595 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (أي 7.9% من المصابين الجدد).

 

و أوضح البيان أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 198 ألفا و  218 حالة، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2376 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 1834 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1004 إصابات خلال الــ 24 ساعة الماضية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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