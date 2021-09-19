فرقة الأنفوشى تحتفل بايقاعات شرقية بفرع ثقافة مطروح

استمرت فعاليات صيف مطروح التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة أحمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، والتى تتضمن مجموعة من العروض الفنية اليومية علي مسرح النادي الاجتماعي، حيث قدمت فرقة الأنفوشي عرض ايقاعات شرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، تضمن مجموعة فقرات غنائية متنوعة منها "آه يا لا لي لي، اسكندراني يامدلع، وحشتني، ان كنت ليا وانا ليك ، وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

وواصلت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بقري ومدن المحافظة، وذلك برعاية الفنانة د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنفيذا لبرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث ناقش قصر ثقافة طنطا أهمية الأسرة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، من خلال تربية الطفل منذ الصغر على العادات المجتمعية الصحيحة، واعطاءه الفرصة للتعبير عن نفسه وعن آراءه، مع السعي الدائم في اكتشاف مواهبه وصقل شخصيته، وأن يتعرف على بطولات وطنه الذي يعيش فيه؛ استعرض الأديب والشاعر محمد أمين صالح جهود الدولة المصرية في محاولات النهوض بالتعليم، من خلال استحداث الدولة أنظمة تعليم مختلفة، مع التركيز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته، كما أكد خلال كلمته ببيت ثقافة كفر الزيات، أن الدولة تسعى جاهدة في تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة، تتوافق مع مستجدات سوق العمل، والتطور السريع في العديد من المجالات.

استضافت دار الكتب بطنطا فعاليات الندوة التثقيفية "ثقافة الحوار وقبول الآخر"، وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حيث أشارت مديرة الدار الى أن الحوار هو لغة التفاهم بين الناس، وهو لغة الرأي والرأي الأخر، وأكدت أن المجتمعات المتقدمة والمتحضرة هي من يسود فيها لغة الحوار المجتمعي، وقبول الآخر، دون تشكيك، أو تقليل، وتناول د.حسام بندق، أستاذ علم الاجتماع مفهوم تقبل الآخر قائلاً: "لا بدّ من ادراك أن الاختلاف والتنوع من الأمور الطبيعية بين كل الموجودات وبين الناس بعضهم بعضًا، من حيث الشكل، واللون، والجنس، والدين، والعقيدة، والفكر، فلا ننظر إلى الآخر بدونية، بل نقبله كما هو ونتعامل معه باحترام، ودون تمييز لأى سبب".