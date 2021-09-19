الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحجز 3 متهمين لسرقتهم سيارة أجرة في المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم، بحجز ٣ متهمين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية ؛ لاتهامهم بسرقة سيارة أجرة بالمرج.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “حمدى .م”، و"رمضان .ع"، و"محمود .م"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، أقروا بارتكابهم جريمة سرقة سيارة المجنى عليه “عبد الله. م "من أمام محل سكنه بمنطقة المرج . 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سائق يفيد بسرقة سيارته الأجرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حجز متهمين حبس المرج سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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