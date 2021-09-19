«التجمع» ينظم فعالية لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الأربعاء

ينظم حزب التجمع مساء، الأربعاء المقبل، فعالية للمشاركة والتضامن وتقديم الدعم والمساندة لأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني بعنوان "الحرية لأسرانا" بوسط القاهرة.

ودعا الحزب المصريين لمواصلة دعمهم الشعب الفلسطيني والمشاركة في دعم الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وتركيز الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما أعلن الأسرى الفلسطينيون خوض إضراب مفتوح عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم اعتبارا من يوم الأسبوع الماضي، بعد التشديدات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع ، وفقًا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الذي قال إن "ما تمر به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال من أسوأ الأوضاع التي مرت بها".

وأضاف أن الإضراب سيشمل ممثلي المعتقلات وقيادة التنظيمات وسينضم لهذا الاضراب الأسيران كريم يونس ومروان البرغوثي.

وأكد أبو بكر أن إضراب الأسرى بسجن يشمل 400 أسير من سجن ريمون و200 أسير من سجن نفحة و300 أسير من عوفر و200 أسير من مجدو و50 من هداريم و80 أسيرا من سجن ايشل و50 من شطة وجلبوع، مضيفا أنه من المتوقع أن ينضم لهذا الإضراب بقية الأسرى فيما استثنى الإضراب الأشبال والمرأة والمرضى وكبار السن داخل سجون الاحتلال.

ولفت أبو بكر إلى أن إسرائيل أمام خيارين إما تلبية مطالب الأسرى أو إطلاق سراحهم، معتبرا أن "هذا صعب لدى الاحتلال وخاصة أن جزءا من الأسرى سيقومون بالتصعيد يوم الأربعاء القادم بالامتناع عن المياه".