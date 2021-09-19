أطول النباتات عمرًا.. الفوائد الصحية لـ الهندباء

نبات "الشكور يا" أو كما يعرف بالهندباء، تعتبر من النباتات الأطول عمرًا على هذا الكوكب، حيث يستخدم في الكثير من الاستخدامات فهو بديل جيد للقهوة.

تتمتع عشبة الهندباء بعدد من الفوائد الصحية، يرصدها خبراء التغذية بموقع "healthy builders" الطبي ونستعرضها في السطور التالية:

التغذية العامة:

الهندباء غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامينات أ، ب، ج، إلى جانب الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، حيث فيتامين أ مفيد للرؤية، وكذلك سلامة الجلد والأغشية المخاطية.

من ناحية أخرى، يعزز فيتامين ب الوظيفة العصبية، والتي تشمل التعلم والتفكير والذاكرة، كما يعزز فيتامين سي دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى، بالإضافة إلى تعزيز مادة الكولاجين، التي تعمل كإسمنت لربط الخلايا والأنسجة غير المترابطة.

وفيما يتعلق بالمعادن، يساعد الكالسيوم على تقوية العظام والأسنان، بينما يعزز الحديد الأوكسجين الخلوي والأنسجة.

مضاد للأكسدة:

تعمل الهندباء كمضاد للأكسدة، مما يعني أنها تساعد الجسم على التخلص من المواد غير المرغوب فيها والسامة، مثل الجذور الحرة، التي تساهم في الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لمركز الشفاء العالمي، تسمى هذه المركبات المضادة للأكسدة الفينولات، والتي من المعروف أن لها خصائص وقائية على نظام القلب والأوعية الدموية.

فعال لفقدان الوزن وصحة القلب والأوعية الدموية:

تلعب الهندباء أيضًا دورًا في إدارة الوزن وتعزيز صحة القلب، حيث يوصى باستخدام أوراق الهندباء في وجبات إنقاص الوزن، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم فرص أعلى للإصابة بداء السكري.

يعزز صحة الجهاز الهضمي:

الهندباء يعزز صحة الجهاز الهضمي، فإن جذور الهندباء لها أنسولين مخصب، حيث يلعب دورًا محوريًا في جهاز المناعة؛ كما أنه يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق الحفاظ على توازن فلورا الجهاز الهضمي.

يقلل التوتر:

الهندباء يساعد أيضًا في مكافحة التوتر، وبحسب الموقع الرسمي لجمعية الصحة النفسية الأمريكية، فإن النبتة لا تحتوي على مادة الكافيين، مما يجعلها بديلًا عمليًا للقهوة، حيث يساعد تقليل استهلاك الكافيين في تقليل مستويات الكورتيزول والإبينفرين المرتبطة بالإجهاد والتوتر.