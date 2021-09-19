الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الزوج دائم الحلف بالطلاق

الإفتاء
الإفتاء

تصدر حكم الشرع في الزوج دائم الحلف بالطلاق على زوجته، مؤشرات البحث الشهيرة، حيث ترغب الكثير من السيدات في معرفة الرأي الشرعي في ذلك.

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحلف بالطلاق يرجع إلى أن هناك بعض الناس ليس لديها القدرة على استمرار الحوار والمناقشة، فهو ضيق الأفق،  فأول ما يجد الأمر اشتد يحلف بالطلاق، وهذه ترجع إلى شخصية الإنسان،  واستيعابه للموقف، وهذا أسوء ما نسمه نجد الأزواج يقولون لم نريد الطلاق ولكن نريد حل الموقف، فالحلف بالطلاق لم يجد لحل المواقف، ومن يحلف بالطلاق عليه التوجه لدار الإفتاء حنى نعرف نية الزوج في هذا الأمر.

وتابع أمين الفتوى: إن الحلف بالطلاق لم يكن سببا للخروج من دائرة النقاش الذي وصل لذروته، فاتقوا الله أيها الأزواج، وراعوا الله في زوجاتكم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء
وقد حددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الشرع في الزوج دائم الحلف بالطلاق على زوجته الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء الحلف بالطلاق طرق التواصل مع دار الإفتاء

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وائل لطفي

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