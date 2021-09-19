«المترو»: نقل كبار السن بكراسى متحركة لأرصفة المحطات مجانًا

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق تشغيل خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بتوفير كراسي متحركة داخل المحطات وكذلك عمال لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للنزول إلى أرصفة المحطات.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق بتوفير تلك الخدمة بشكل أساسي في الخطين الأول والثاني للمترو، وذلك لتوفير أعلى مستوى من الراحة لجمهور الركاب، خاصة أن هناك عددا ضخما من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يقومون بالتردد على المرفق بشكل يومي.

ووفرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق الخدمة بشكل مجاني ولا يمكن قبول دفع أى مبلغ مالي للعامل الذي يقوم بتقديم الخدمة، فالخدمة مقدمة بصورة مجانية، وفى حال تقاضي عامل مقابلا للخدمة يتم التعامل الفوري معه.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق «القاهرة- الإسكندرية الصحراوي»، بمحافظة الإسكندرية.

وفي بداية جولته، تفقد الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على الطريق (دوران برج العرب)، موضحًا أن المشروع يتكون من إنشاء كوبرى جديد للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه المحافظة، وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحي والذي يتسبب في تكدس مروري بالطريق، نظرا لقرب الدوران السطحي من مخرج طريق «الكافورى- برج العرب»، ما يضطر السيارات الخارجة من طريق برج العرب والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوي بصورة عمودية ما يتسبب في تكدس مروري والتسبب بالحوادث، وتبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيه، ومن المنتظر إنهاء المشروع في نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجهت بألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كافة الكباري عن 3 حارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وطالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارات مرورية بدلاً من اثنين، وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة.

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، ويشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 بعرض 7 أمتار، ويبلغ طوله حوالي 960 مترا، ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين، بعرض أسفلت 14 مترا، والذي يشمل زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 540 مترا بدلا من 220، لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أقصى ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12 مترا، وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 مترا بطول حوالي 680 مترا، بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 أمتار وطول حوالي 350 مترا، بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي بعرض 7 أمتار وطوله حوالي 890 مترا، ليصبح 4 حارات مرورية وعرض أسفلت 14 مترا.