انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي «ابدأ حلمك» بجامعة سوهاج

انطلقت اليوم فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج، والذي تنظمه حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال إن مشروع مسار الذى تنفذه مؤسسة أنرووت للتنمية بالجامعة يهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق والتوعية بريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة للشباب مما يسهم في دعم وتحقيق التنمية الإقتصادية وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة إلى أن المعسكر التدريبي هو إحدى مراحل التهيئة لدخول المشروعات دورة احتضان في حاضنة أعمال مسار، ويشارك به ٤٠ فريق من شباب المحافظة من رواد الأعمال أصحاب أفكار المشروعات المختلفة، لافتاً إلى أن التدريب يضم عدة محاور منها كيفية تطوير خطة العمل وقياس العملاء المحتملين و قابلية المشروع للتطوير بشكل مباشر، إلى جانب التعريف بالأشكال القانونية للشركات،و دراسة السوق، وحساب تكلفة المنتجات، وتقدير المبيعات وعمل قوائم التدفقات النقدية.

الجدير بالذكر أن فعاليات التدريب ستنتهي يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ سبتمبر الحالي، ويحاضر به كلاً من أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية وخبير ريادة الأعمال و وائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب المعتمد من عدة مؤسسات دولية.

فيما اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم مع اللواء حازم قطر قائد قطاع الصعيد بالشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والعميد خالد حلاوة قائد مأمورية سوهاج بالشركة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعي المستشفى الجامعي الجديد ومستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب".

وأكد "عبد الخالق" أن أعمال التجهيز والتأثيث التي تشهدها المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة ومستشفى الجراحات التخصصية بالمقر القديم للجامعة، تسير على الوجه الأكمل بهدف تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، وذلك بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية على أيدي طاقم طبي متكامل وذو كفاءة عالية.

وأوضح "عبد الخالق" أن مبنى المستشفي الجامعي الجديد يضم أكثر من ٥٠ عيادة خارجية، تم تجهيز وفرش ٢٣ عيادة بالأثاث الغير طبي، منهم ٢٧ عيادة بالطابق الأول و٢٧ عيادة بالطابق الثاني، ايذاناً بقرب التشغيل التجريبي للمستشفى، مضيفاً ان مستشفى الجراحات التخصصية يتكون من ٧ طوابق وبدروم ودور أرضي، وبطاقة استيعابية ١٦٣ سريرا، كما يحتوي على ٨ غرف عمليات و٣ غرف عناية مركزة.