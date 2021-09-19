نشاط فني مكثف لإنجى المقدم بـ «دليلك الذكي للطلاق وبيت المعادي»

حالة من النشاط الفني المكثف، تعيشها الفنانة إنجي المقدم، مع مواصلتها تصوير عملين دراميين دفعة واحدة خلال الفترة الحالية، و تسعى للانتهاء من تصوير أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "دليلك الذكي للطلاق"، المأخوذ من مسلسل أمريكي شهير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، بقيادة المخرج مصطفى أبوسيف.

- تفاصيل مسلسل "دليلك الذكي للطلاق"

وينتمي مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، في حين تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، وتواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" نخبة كبيرة من الفنانين منهم إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي، وهيدي كرم، إخراج مصطفى أبوسيف.

ومن جهة أخرى، تواصل الفنانة تصوير دورها في مسلسل "بيت المعادي"، والذي حمل في السابق العنوان المؤقت "الستات بتعرف تقتل"، وتدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي"Why Women Kill" والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، على منصة " شاهد" ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وينقسم "بيت المعادي" إلى 3 قصص، ولكل قصة خط درامى مختلف، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة بطولة تارا عماد وإنجى كيوان .

و المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، من إخراج محمد سلامة، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف. والمسلسل من إنتاج شركة S Productions.

- آخر أعمالها

وكان قد تم تكريم الفنانة إنجى المقدم، مؤخرًا فى حفل الدير جيست، حيث حازت على جائزة أفضل فنانة عن دورها فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى الماراثون الرمضانى الماضى، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقدمت خلال الأحداث دور زوجة زكريا يونس الضابط بقطاع الأمن الوطني، و الذي تصدى للكثير من المخاطر خلال عمله، وتتحمل هي عبء المنزل على عاتقها وتصاب بمرض خطير فتجد زوجها بجوارها.