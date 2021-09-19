الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تصدر عن «هيئة الكتاب».. عادل فلسطين يرصد تقلبات الشعب اليهودي في«باراباس مصلوبًا»

باراباس مصلوبًا
باراباس مصلوبًا

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رواية «باراباس مصلوبًا»، للكاتب عادل وديع فلسطين، وتم طرحها بكافة منافذ البيع التابعة للهيئة.

 وجاء في الرواية، لم ينفذ شعب بني اسرائيل وصايا الله، ولم يؤمن بما جاء في التوراة من نبوءات، وجاء قول الله لهذا الشعب: «ويشتتكم الرب بين الأمم فتصبحون أقلية بين الشعوب التي يسوقكم إليها»، وبذلك تحقق وعيد الله لهذا الشعب، وعاش ويعيش في قرابة ألفين عام في الشتات حتى آلان مكروها في كل بلد تستقر فيه قدماه.

ومع مرور الزمن وتقدمه لا يستقر الشعب اليهودي في مكان، بل تغلبه المادية والمصلحة، فهم يتنقلون حسب التغيرات الاقتصادية والسياسية تارة يفضلون الدول الأفقر يمارسون فيها أنشطتهم التجارية المشبوهة، وتارة أخرى نحول البلاد الغنية أو الواعدة.

أما عن الهيكل، فقد جاءت أقوال السيد المسيح عنه: «بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص»، ثم يقول: «هو ذا بيتكم يترك لكم خرابًا»، وعن الهيكل يقول أيضًا: «الحق أقول لكم إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض»، وما زالوا ينقبون عن هيكل لا وجود له.

- عادل وديع فلسطين

عادل وديع فلسطين، عضو اتحاد الكتاب، ونادي القصة، وله أربع مجموعات قصصية وثلات روايات، وثلاث مسرحيات، مما جعل كبار النقاد وعلى رأسهم الراحل يوسف الشاروني يضعه في منزلته بين الأطباء الأدباء.

وقد نالت قصته القصيرة «السمسمية» جائزة الشؤون المعنوية للقوات المسحلة، واهتمامًا بجيش مصر ألف كتاب «يوميات حرب أكتوبر»، و«تحتمس الثالث»، وحول الجندي المجهول كتب قصتي «ملح الأرض»، و«أشلاء غريب»، وهو كاتب صحفي له مئات المقالات في الصحف المصرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي رواية باراباس مصلوب ا عادل وديع فلسطين منافذ البيع التابعة للهيئة

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وائل لطفي

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