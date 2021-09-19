الأحد 19 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط زوجين نصبا على سيدة في مدينة 6 أكتوبر

ضبط زوجين نصبا
ضبط زوجين نصبا

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على زوجين، لاتهامهما بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالي، بعد تواصل الزوج مع المجنى عليها عبر فيسبوك، وادعاءه أنه يحمل جنسية دولة عربية، ويرغب فى إقامة مشروعات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بتعرفها على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مدعياً أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه فى سبيل إقامة عدد من المشروعات بالبلاد، وطلب منها اقتراض مبلغ مالى لحين وصول التحويلات النقدية من الخارج، وأرسل لها إحدى السيدات، لاستلام المبلغ، وقامت بتسليمها المبلغ المالى المتفق عليه، ثم عاود الاتصال بها وطلب منها مبلغ مالى آخر فارتابت فى أمره، وقد قامت المجنى عليها بمسايرة المذكور وأبدت استعدادها لتسليمه المبلغ المالى.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن ضبط ذات السيدة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بأن الشخص الذى يتواصل مع المجنى عليها "زوجها"، وأنها سبق وأن تحصلت من المجنى عليها على المبلغ المالى المتفق عليه، كما تم ضبط "المتهم المشار إليه" بمحل سكنه، وبحوزته الهاتف المحمول "المستخدم فى التواصل مع المجنى عليها") وبمواجهته أيد أقوال زوجته، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة القبض على زوجين النصب على سيدة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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