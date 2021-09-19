برلماني: «حياة كريمة» ستحول القرى لوحدات اقتصادية بعد إنشاء 317 مجمعا صناعيا

قال النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية، ويستفيد منها 58 مليون مواطنا مصريا يقطنون هذه المناطق، لم تعد أهدافها تتوقف عند توصيل المرافق الأساسية وتحديث خدمات التعليم والصحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بل أصبح لها أهداف قومية كبرى تتمثل في تحويل الريف والقرية المصرية إلى وحدات إنتاجية واقتصادية.

- إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى ضمن المبادرة

وقال عضو مجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك التصريحات المهمة لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى أكدت فيها أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم، ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وأن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة، لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.

وطالب النائب سيد حنفى طه، من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية مساندة جهود الحكومة و الإسراع فى تنفيذ هذه المجمعات الحرفية والمهنية، التى ستوفر العديد من فرص العمالة الحقيقية للشباب والأسر المصرية داخل القرى والريف المصرى مشيداً بتأكيد الوزيرة نيفين جامع بأن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى.

و أوضح أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات، وكذا إتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية إضافة إلى تأكيد الوزيرة بأن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه، وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع، مشيرا إلى أن الجهاز ضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.

وأكد النائب سيد حنفى طه، أن نجاح الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوف يحول القرى والريف المصري، إلى مناطق اقتصادية وصناعية متعددة الأغراض، سيجعل هذه المناطق تتحول من مناطق استهلاكية و طاردة للعمالة إلى مناطق تحقق معدلات نمو كبيرة تدعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة اقتصاديا، اعتمدت على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.