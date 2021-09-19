هيئة الكتاب ترصد مسيرة المرأة في تاريخ المسلمين من خلال «بنات هند»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «بنات هند.. عن المرأة في تاريخ المسلمين والجدل المعاصر»، للدكتور أحمد السري.

يضم هذا الكتاب دراسات متنوعة حول المرأة في الماضي والحاضر، وهي دراسات أنجزت في سنوات متباعدة وألقيت في مؤتمرات دولية ونشرت في مجلات علمية محكمة، وقد كان دافعها ما تشهده أحوال العالم المعاصر من اهتمام بالمرأة وشئونها، وما تشهده المرأة ذاتها من تطور وحضور في مختلف المجالات، لكنه حضور لم يكتسب بعد قبولا بديها في البلاد العربية وليس محصئا من الانتكاس؛ بفعل تغلغل مفردات الثقافة المتواترة في ذهنية المجتمع وكبحها الدائم لتوثبات التطور والخلاص.

هذه الدراسات حول المرأة، حاولت إلقاء الضوء على أصول ثقافتنا الحاضرة، وبيان أشكال التعامل مع المرأة في تاريخ المسلمين بمحطاته المضيئة والمعتمة، ويؤمل منها أن تسهم في تحرير الوعي التاريخي المعاصر الصالح وعي أكثر قربا من نبض الإنسان الحي وحاجاته المعاصرة، فالوعي الصحي هو ترياق التطور وضمان الثبات وعدم الانتكاس.

ويرجى لموضوعات هذا الكتاب المختلفة، أن تسهم في إجلاء الغموض عن أوضاع المرأة في محطات مختلفة من التاريخ الإسلامي، لأن معرفة حال المرأة في التاريخ يشكل مصدرًا من مصادر الوعي المعاصر، ويعمل على تقويم الوعي ومنحه عمقًا ضروريًا يعين على تحديد الإشكاليات الثقافية التي تعيق النهوض المجتمعي بأحوال المرأة، إذ يرجع الأمر كله في قضايا المرأة إلى البنية الثقافية التي نمت وتجذرت عبر القرون.

ويشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي المقرر إقامته في دورته الجديدة، في نهاية يناير العام القادم، ضمن مشاركات العديد من دور النشر المصرية والعربية، التي تعرض آلاف الإصدارات والكتب المتنوعة.