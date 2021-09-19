الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيئة الكتاب ترصد مسيرة المرأة في تاريخ المسلمين من خلال «بنات هند»

بنات هند
بنات هند

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «بنات هند.. عن المرأة في تاريخ المسلمين والجدل المعاصر»، للدكتور أحمد السري.

يضم هذا الكتاب دراسات متنوعة حول المرأة في الماضي والحاضر، وهي دراسات أنجزت في سنوات متباعدة وألقيت في مؤتمرات دولية ونشرت في مجلات علمية محكمة، وقد كان دافعها ما تشهده أحوال العالم المعاصر من اهتمام بالمرأة وشئونها، وما تشهده المرأة ذاتها من تطور وحضور في مختلف المجالات، لكنه حضور لم يكتسب بعد قبولا بديها في البلاد العربية وليس محصئا من الانتكاس؛ بفعل تغلغل مفردات الثقافة المتواترة في ذهنية المجتمع وكبحها الدائم لتوثبات التطور والخلاص.

هذه الدراسات حول المرأة، حاولت إلقاء الضوء على أصول ثقافتنا الحاضرة، وبيان أشكال التعامل مع المرأة في تاريخ المسلمين بمحطاته المضيئة والمعتمة، ويؤمل منها أن تسهم في تحرير الوعي التاريخي المعاصر الصالح وعي أكثر قربا من نبض الإنسان الحي وحاجاته المعاصرة، فالوعي الصحي هو ترياق التطور وضمان الثبات وعدم الانتكاس.

ويرجى لموضوعات هذا الكتاب المختلفة، أن تسهم في إجلاء الغموض عن أوضاع المرأة في محطات مختلفة من التاريخ الإسلامي، لأن معرفة حال المرأة في التاريخ يشكل مصدرًا من مصادر الوعي المعاصر، ويعمل على تقويم الوعي ومنحه عمقًا ضروريًا يعين على تحديد الإشكاليات الثقافية التي تعيق النهوض المجتمعي بأحوال المرأة، إذ يرجع الأمر كله في قضايا المرأة إلى البنية الثقافية التي نمت وتجذرت عبر القرون.

ويشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي المقرر إقامته في دورته الجديدة، في نهاية يناير العام القادم، ضمن مشاركات العديد من دور النشر المصرية والعربية، التي تعرض آلاف الإصدارات والكتب المتنوعة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي بنات هند المرأة في تاريخ المسلمين والجدل المعاصر دكتور أحمد السري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

«أم» تبيع ابنتها 12 عاماً بـ100 جنيه للمعاشرة الجنسية.. والمحاكمة تبدأ اليوم

تأكيدًا لـ«الدستور».. البورصة تُعدّل محددات حساب سعر الإقفال

أبرزها «الإيجار القديم».. قوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد المقبل

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

«الزراعة» تحذر من أمراض حشرية وفطرية تصيب زراعات البرسيم

حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دورية للتضليل .. كيف ألقت القوات الإسرائيلية  القبض على الأسيرين الهاربين الأخيرين؟

القوات الإسرائيلية تلقي القبض على الاثنين الأخيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

تحركات جديدة.. نتنياهو يجتمع مع جانتس لتفكيك حكومة إسرائيل