انطلاق معرض «ديارنا» للمنتجات التراثية والحرف اليدوية.. الإثنين

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادتها لإطلاق معرض "ديارنا" للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصنوعة في مول مصر، بعد غد الإثنين.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن أي عارض بمعرض "ديارنا" لابد وأن يبدأ بتسجيل استمارة رغبة المشاركة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم يسجل من خلالها الاسم والمنتج الذي يقدمه، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة أن يكون هناك عدالة في توزيع وتسويق المنتجين المختلفين من المحافظات المختلفة.

وأشارت إلى أنه إذا كان العارض غير مسجل بقاعدة البيانات، يجرى تسجيله ويخضع المنتج الخاص به لاختبارات معينة للتأكد من جودة المنتج قبل المشاركة.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشية والنحاس والفضة.

شروط مشروع الأسر المنتجة

وأوضحت وزارة التضامن أن شروط مشروع الأسر المنتجة تتمثل في الأتي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الإلمام بمبادىء القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالإلتحاق ببرامج محو الأمية.

3- ألا يقل السن عن (18) سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.

4- أن يقدم الطالب الضمان الذي يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

5- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

6- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الإجتماعية المختصة.

7- لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الإنتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يقوم بتحديدها مجلس إدارة الجمعية طبقًا لدراسات الجدوى الإقتصادية لكل مشروع.