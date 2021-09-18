إطلاق الدوري الرابع للمتعافين من الإدمان خلال أيام

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إطلاق الموسم الرابع للمتعافين من الإدمان خلال الأيام.

وأكد الصندوق عبر موقعه أن الدوري سيكون بمشاركة 160 متعافي بـ13 محافظة.

وصرح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بإن الهدف من تنظيم الدورى الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة و الشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الصندوق يقوم بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم‪.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وأكدت وزيرة التضامن فى تصريحات، أن المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان تتيح التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب، وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.

وأكدت ان القيادة السياسية مهتمة بقضية مكافحة التعاطي والإدمان كأحد القضايا التي تمثل خطراً يهدد شبابنا يلقى علي عاتقنا بمزيد من المسؤوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهي المواجهة التي نحرص أن تكون مستندة علي البحث العلمي الرصين‪.

