محمود بيومي يقتل ضمن أحداث مسلسل «بيت المعادي»

يبدأ الفنان محمود بيومي عبد العظيم تصوير دوره في مسلسل «بيت المعادي» الخميس المقبل، وهو العمل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في شهر يناير المقبل.

ويجسد محمود بيومي ضمن أحداث الميلسل شخصية رجل تحاول زوجته قتله ضمن أحداث العمل الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق .



وتدور أحداثه خلال 3 عصور مختلفة، وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء؛ وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي «Women Kill» الذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.



مسلسل "بيت المعادي" من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والمسلسل من إنتاج شركة S Production.