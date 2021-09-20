الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود بيومي يقتل ضمن أحداث مسلسل «بيت المعادي»

محمود بيومي عبد العظيم
محمود بيومي عبد العظيم

يبدأ الفنان  محمود بيومي عبد العظيم  تصوير دوره في مسلسل «بيت المعادي» الخميس المقبل، وهو العمل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في شهر يناير المقبل.

ويجسد محمود بيومي ضمن أحداث الميلسل شخصية رجل تحاول زوجته قتله ضمن أحداث العمل الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق .


وتدور أحداثه خلال 3 عصور مختلفة، وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء؛ وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي «Women Kill» الذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.


مسلسل "بيت المعادي" من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والمسلسل من إنتاج شركة S Production.

محمود بيومي عبد العظيم مسلسل بيت المعادي شخصية رجل تحاول زوجته قتله التشويق والإثارة للمسلسل الأميركي Women

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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