محمد الدقاق: فكرة الـ5 حلقات اتجاه جديد في الدراما المصرية

قال الفنان الشاب محمد الدقاق، والذي يجسد شخصية دكتور مايكل في حكاية "قلب مفتوح" المكونة من ٥ حلقات هي اتجاه جديد في الدراما المصرية سيفتح مجال لجميع الفنانين للعمل.



وتابع الدقاق في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "جالي تليفون من المخرج أحمد خالد أمين إنه ترشيح منه أكون معاه مساعد طبيب للفنان كمال أبو رية، طبيب القلب، ووافقت خاصًة أن الدور رغم أنه ضيف شرف إلا أنه مهم ومؤثر، والمسلسل كله بيدور حوالين قلب أستاذ كمال".



وأضاف الفنان الشاب محمد الدقاق، أن كواليس العمل استغرقت ٨ أيام وقت التصوير، إلا أنها كانت لطيفة وبسيطة جدًا، لافتًا إلى أن عمله مع المخرج أحمد خالد هي المرة الثانية وهو شخص دوءب للغاية، ومذاكر عمله بشكل كبير وجيد، ولديه شغف بالصناعة.



وتمنى محمد الدقاق أن تتصدر حكاية "قلب مفتوح"، من مسلسل ورا كل باب التريند ومحركات البحث خاصًة أنها حكاية اجتماعية تخص كافة البيوت المصرية، وتلمس مواقف اجتماعية وانسانية يمر بها الشباب والاباء في البيوت كل لحظة.



حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

يجدر الإشارة إلى أن حكاية “قلب مفتوح” من مسلسل “ورا كل باب”، والذي تدور أحداثه حول حصول جراح كبير على هاتف ذكي للمرة الأولى، وما يحدثه ذلك من تغيير في حياته. المسلسل من تأليف هشام إسماعيل، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة كمال أبو رية، فيدرا، عماد رشاد، محمد عادل، نور إيهاب.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.