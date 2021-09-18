حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير مخالفات عدم ارتداء الكمامة بدمياط

قاد حمدي عبد العليم، رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو بدمياط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتأكد من التزام المحال و المقاهي من الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

شنت الوحدة المحلية لمدينة السرو مساء السبت، كما شنت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين بنطاق المدينة حيث تم رفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور بالطريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات.

شدد رئيس المدينة على أن حملات المرور على شوارع المدينة مستمرة، لرفع وإزالة أي إشغالات أو معوقات تعوق سير السيارات أو المواطنين وذلك بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

تم تحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وإزالة 15 إزالة فورية.

وتابعت محافظ دمياط أعمال حملات الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب ومواجهة البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة.

فى هذا الصدد، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة ٩ حالات تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بمساحة ٣١٨ م٢، بمركز كفر البطيخ وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة ١٨.

وذكرت المحافظ أنه تم إزالة عدد ٢٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بعدد من المناطق بمساحة إجمالية ١٢٣٢٠ م٢ وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة، مشددة على الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، دعم وزارة الصحة لأقسام العناية المركزة بمستشفيات الأمراض الصدرية بمدينة دمياط وكفر سعد المركزى والسرو المركزى ودمياط العام وعزبة البرج المركزى بعدد ٢٨ سرير رعاية مركزة وتجهيزات طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وصدمات كهربائية ومونيتورز ومضخات محاليل بقيمة قدرها ٨ ملايين جنيه.