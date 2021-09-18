السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1009 إصابات بكورونا في سنغافورة

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

أعلنت السلطات في سنغافورة اليوم السبت، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" منذ 23 أبريل من العام الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس لرجل يبلغ من العمر 90 عامًا، لترتفع بذلك حصيلة وفيات "كورونا" إلى 60 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بحسب ما أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغفورية، اليوم عبر موقعها الإلكتروني. 

يذكر أن إجمالي الحالات المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء يتخطى 76 ألف حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

سنغافورة كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في كريستال بالاس

«العدل»: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق على مستوى الجمهورية

رسميًا.. اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»