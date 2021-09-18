رئيس «مستثمري دمياط»: صناعة الأثاث شهدت اهتماما كبيرا من الحكومة

قال المهندس أسامة حفيلة النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري دمياط، إن إنشاء مدينة دمياط للاثاث ساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للعمالة، مؤكدًا أن المدينة لها دور كبير في تعزيز صناعة الاثاث في مصر.

واضاف حفيلة في تصريح لـ«الدستور» أن صناعة الأثاث في مصر شهدت اهتمام كبير من الدولة الفترة الماضية بعد انشاء مدينة دمياط للاثاث، لافتًا إلى أن صناعة الاثاث تأثرت مثل اي قطاع تأثر بالتداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.