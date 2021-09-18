الصحة الأردنية: تسجيل 12 وفاة و428 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10606 حالات، والإصابات إلى 812681 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 12441 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم إلى المستشفيات 57 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 35 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 515 حالة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 1048 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 789634 حالة، لافتًا إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3622207 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3164160 شخصًا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.