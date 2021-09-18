علي عبده.. درّاج مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

نجح المغامر المصري علي عبده في محاولته تسجيل رقم قياسي هو الأول من نوعه في العالم بقيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة وقطع خلالها مسافة 919 كم بدلاً من 809 أمتار وهى المسافة التى كانت مطلوبة منه قطعها خلال 24 ساعة، لتسجيل الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز التفاصيل عن اللاعب علي عبده ورحلته:

1- يعمل علي كاستشاري نظم معلومات، ويقيم في محافظة الإسكندرية.

2- هو زوج وأب لطفلين، ويبلغ من العمر 34 عامًا، تخرج في كلية التربية الرياضية عام 2005.

3- فور تخرجه درس دبلومة في نظم المعلومات، إضافة إلى بعض الدارسات والشهادات التقنية.

4-عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحاليا استشاري نظم معلومات في إحدى الشركات العالمية.

5- انطلقت المغامرة صباح أمس الجمعة وانتهت اليوم السبت

6- تتحتم ان تكون مسافة السير لا تقل عن ٨٠٥ كيلومترات، داخل طريق مغلق لدواعي الأمن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

7- في ٢٠١٧ تحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، على يد الدرّاج المصري، بقيادته على الطرق الوعرة، كأول عربي يحقق ذلك الرقم، وكان ذلك على أرض مدينة الجونة بالغردقة.

8- استطاع المغامر والرحالة المصري علي عبده قطع مسافة وصلت ل ٩١٩كيلو و٨٠٠ متر

9- نجح المغامر علي عبده في الحصول على المركز الثاني بعد قطع مسافة ألف كيلو متر في محاولته الأولي علي دراجته الكهربائية خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وبدأت من محافظة الإسكندرية وصولاً إلي محافظة البحر الأحمر والعودة.

10- بدأت الرحلة من مدينة العلمين الجديدة كونها أيقونة مصرية، وذلك بهدف الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة، والمبادرات والجهود المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.

11- أكد أنه نجح بفضل فريق العمل المكون من 25 فردا، في تنفيذ خطة العمل التى حققت الرقم القياسي طبقا لمعايير وقوانين موسوعة جينيس العالمية، وتخطى المطلوب منه لتحقيق الرقم القياسي.

12- أكد أنه ينتظر الحصول من موسوعة جينيس للأرقام القياسية على شهادة الرقم القياسي لتلك المحاولة خلال أيام.