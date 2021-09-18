قريبا.. الطبعة الثانية من «قواعد القهوة الأربعون» لمحمود عبد الرارزق

يصدر قريباعن دار بتانة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من كتاب "قواعد القهوة الأربعون" للكاتب الصحفي والشاعر محمود عبد الرازق، ويأتي الكتاب في 94 صفحة من القطع المتوسط .

يقول محمود عبد الرازق لـ"الدستور" صدرت الطبعة الأولي للكتاب في 2014 عن الكتب خان، والنص نفسه نُشر في جريدة "التحرير ويك إند" على شكل صفحة أو صفحتين أسبوعيتين قبل صدوره في الكتب خان.

وتابع "الكتاب يتحدث عن القهوة وحُبّها، وكونها دليل على المحبة والمودة، وخصوصيتها وفرادتها بين المشروبات، وعلاقتها بكل شيء جميل بنعيشه أو بنشوفه، وتداخلها مع الروح الإنسانية والطبيعة البشرية منذ خُلقت. هو كتاب أدبي سردي، ليس شعرًا ولا قصة ولا رواية.

وعن سؤال حول أهمية و ضروة كتاب "قواعد القهوة الاربعون " بالنسبة لصاحبة يقول " لايمكن لى أن اقرر في هذا الأمر . أنا ببساطة انفعلت بمحبة القهوة ورأيت فيها ما لم يرَه غيري، فكتبته.أحد مديري الصحف قرأ، فرأى أنه يستحق النشر، فنشره على حلقات، أحد الناشرين انفعل بالمكتوب، فطلب أن ينشره. هذا هو الموضوع ببساطة.

يذكر ان محمود عبد الرازق جمعة شاعر وكاتب وصحفي مصرى، من مواليد 19 سبتمبر 1980 المنصورة، مصر.

عمل سكرتير تحرير مجلة الدراسات الإيرانية الصادرة عن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ومحرر لغوي بالمركز

صدر العديد من الكتب في مجالات مختلفة منها "الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية، دراسة لغوية، دار شرقيات، يناير 2008، ومكتبة الأسرة سبتمبر 2009، والمجلس الأعلى للثقافة يناير 2013.، ديوان :لعلكم تهتدون، شعر فصحى، المجلس الأعلى للثقافة، سلسلة الكتاب الأول، يناير 2009، فقدان مؤقت للذاكرة، شعر فصحى، دار النفيسة للعلوم والآداب، أغسطس 2011، وديوان "سندبادة، شعر عامية، "روائع" للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015.، قواعد القهوة الأربعون، الكتب خان للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015.، لا تعذريني، شعر فصحى، لؤلؤة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2005، لغة النور، شعر فصحى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2016، موسقة، شعر فصحى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016.