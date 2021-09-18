تفاصيل إحالة 3 متهمين سرقوا وحرقوا محلات مول العتبة للجنايات

قررت النيابة العامة اليوم السبت، إحالة 3 متهمين للجنايات لاتهامهم بإشعال النيران عمدا في عدة محلات بأحد المراكز التجارية بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، لإخفاء جريمة سرقة 250 ألف جنيه من بعض محلات ذلك المول.

حملت القضية رقم ۷۷۲۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم الموسكي والمقيدة برقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۲۱ كلى وسط القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أنها تتهم “ يوسف. ع” ٥٤ سنة عامل، و"يسري. ح" ٤٩ سنة عامل، و"عمر. ش" ۲۹ سنة - بدون عمل لأنهم في ۲۰۲۱/۳/۱۰ بدائرة قسم شرطة الموسكي وضعوا النار عمدا في الحانوت المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك بأن قاموا بسكب إحدى المواد المعجلة على الاشتعال وأضرموا النيران بها مما نتج عنه نشوب الحريق، وسرقوا المبالغ المالية المبينة والمقدرة قيمة بالتحقيقات والمملوكة المجني عليهما "أحمد.ع" و" أحمد.ب"، وقد وقعت الجريمة ليلا من شخصين فأكثر، وأتلفوا عمدا أموالا منقولة والمبينة وصفة وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما، وترتب على ذلك ضررا ماليا.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم الثالث عن اتفاق المتهمين الأول والثاني وهما عاملا نظافة بمول العتبة على سرقة عدة خزن من بعض المحلات بالمول مستغلين في ذلك نشوب حريق بالمول، ولكن استطاعت قوات الدفاع المدني السيطرة عليه فور اندلاعه.

تبينّ من التحقيقات أنهما استغلا غلق المركز التجاري وتسللا بداخله، وكسرا خزنتين من محلين وسرقا محلًا ثالثًا وبلغت قيمة المسروقات 250 ألف جنيه، ثم أشعلا النيران في تلك المحلات لإخفاء جريمتهما، مما تسبب في اندلاع حريق كبير بالمول وتسبب في إتلاف كافة محتويات محلات الطابق وقدرت الخسائر المادية المبدئية بما لا يقل عن مليون جنيه.

واعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة، بأن «الأول» زوج شقيقته اتفق مع المتهم الثاني على استغلال حدوث خلافات بين بعض الشركاء ملاك المركز التجاري وهداهم تفكيرهم الشيطاني إلى سرقة محلات المول، وإشعال النيران به لإيهام المباحث بأن أحد الشركاء هو من ارتكب واقعة الحريق بسبب الخلافات، وأنهما من اتصلا بقوات الإطفاء بعد إشعالهما الحريق للمرة الثانية، بحجة أنهما تواجدا بالمول لمتابعة عملهما بالنظافة وأن النيران أعيد اشتعالها من جديد.