السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بإطلاق النار على مقهى في الدقهلية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين مالك مقهى كائنة بدائرة القسم مصاب بأعيرة نارية بالقدمين، حاصل على بكالوريوس “مُصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفى أثناء إسعافه”، مقيمان بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية. 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية،"مسجلان" لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية - طبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب حال تواجده بالمقهى ملكه، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المستشفيات الدقهلية قطاع الأمن العام الداخلية مصاب بأعيرة نارية العناصر الإجرامية

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