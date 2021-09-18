تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 100 طربة حشيش بقصد ترويجها ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 100 طربه من مخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذون من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحاً في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين إستهدافه حال إستقلالهم إحدى السيارات والقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزته علي 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه والاتجار بها التربح منها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من الهيروين و2 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة العامرية اول بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزتهم على 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.