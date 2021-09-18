السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 4 آلاف لتر سولار مدعم داخل مصنع أعلاف في الإسكندرية

سولار
سولار

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 4 آلاف لتر سولار مدعم داخل مصنع اأعلاف قبل بيعه في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلعة مدعمة ومحاولة بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي لها.

وتلقلا اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع أعلاف بمنطقة برج العرب، لحيازته وتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم بقصد بيعة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله علي 4000 لتر من السولار المدعم داخل مكعبات بلاستيكية بدون تصريح من الجهات المختصة، وحيازة 4970 كيلو مادة سرسة معبأة داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وحيازة 1000 لتر زيت سمسم داخل مكعب بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر، قبل بيعه بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 22.220 لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أسعار الداخلية الإسكندرية بلاستيك سولار بالاسكندرية برج العرب

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