السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تشارك «الاعتماد والرقابة» الاحتفال بيوم سلامة المرضى

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في الاحتفالية التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى2021، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم 17سبتمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه في كل أعوام الاحتفال بيوم سلامة المرضى عالميًا، لم يتم تحديد فئة بعينها، إلا أنه في عام 2021 تم تحديد الأم ووليدها، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية احتفاليتها بهذا اليوم لهذا العام، تحت شعار "الرعاية الآمنة للأم والوليد"، فيما تشمل الفئة المستهدفة بالتوعية المرأة أثناء فترة الحمل، والأم ووليدها بعد وضعها لمولودها مباشرة ، مشيرًا إلى أن الأبحاث أكدت وفاة ما يصل إلى 810 امرأة في اليوم على مستوى العالم بسبب الحمل والولادة، بينما يمكن تجنب أسباب الوفاة من خلال اتباع الممارسات الصحية السليمة والمأمونة .

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مشاركته بهذه الاحتفالية تعكس حرص الهيئة على متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بشكل عام، وما يخص المرأة ووليدها بشكل خاص، وذلك داخل كافة منشآتها الصحية والبالغ عددها 113منشأة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، منهم 95 وحدة ومركز ووحدات صحة الأسرة، إضافة 18مستشفى تابعين لها بالمحافظات الثلاث.

ولفت السبكي إلى دأب الهيئة لتوفير مستشفيات متخصصة للمرأة ووليدها لرعايتهم طوال فترة الحمل، وعند الولادة وعقب الولادة رعاية متخصصة، ويدلل على ذلك تطوير مستشفياتها بمحافظات بورسعيد والأقصر، لتكون أماكن متخصصة ومتطورة وفقًا لأعلى معايير الجودة لتناسب هذا الغرض، مشيرًا إلى تخصيص الهيئة مستشفيين لرعاية المرأة ووليدها، وهما مستشفبي إيزيس التخصصي بالأقصر، وصحة المرأة(النساء والولادة سابقًا) ببورسعيد، وذلك بما يضمن تقديم الرعاية المتميزة للأم مولودها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبكل سهولة ويسر مع مراعاة كافة معايير الجودة العالمية بما فيها معايير مأمونية الخدمة الطبية المقدمة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم العالمي لسلامة المرضى الصحة العالمية التأمين الصحي الشامل الفئة المستهدفة مستشفيات متخصصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

الحكم على «كائن الهوهوز» بتهمة نشر الفسق في الإسكندرية اليوم

انعقاد عمومية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد قليل

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

أوكرانيا تسجل 6234 إصابة جديدة بكورونا

«الداخلية» تكشف حقيقة البلطجة أمام قاعة أفراح فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

إصابات بالرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى نابلس