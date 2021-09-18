السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعد دراسة حول وظائف المستقبل خلال الـ20 سنة المقبلة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة القادمة خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ستتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد الوزير أن الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال  عدة  محاور أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأشار  سعفان  إلى أن الدراسة ستعمل أيضاً على حصر المهن والحرف اليدوية بكافة المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات بها حتى يتسنى تنمية مهارات تلك الفئة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتطورة، وعمل منظومة متكاملة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق الكتروني لتسويق منتجاتها في كافة أنحاء العالم.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن عن بدء التقديم للحصول على منحة في الشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع  شركة "أوراكل" الدولية، التي تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتستهدف المنحة 400 شاب في المرحلة الأولى.

على أن يكون التدريب أونلاين من خلال منصة تعليم أوراكل (Oracle Student learning subscription ) المصممة لمساعدة المتدربين علي بناء مهارات Oracle Cloud واكتساب المعرفة ، مشيرا إلي أن فترة التدريب بحد أقصى ٦ أشهر منهج تدريبي واحد مما يتيح فرصة أوسع للتدريب والمراجعة قبل امتحان  الحصول على شهادة أوراكل.

وزير القوى العاملة محمد سعفان دراسة شاملة مستقبل الوظائف في مصر فيروس كورونا اقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خفض معدلات البطالة زيادة معدلات الانتاج التعليم الفني والمهني

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