انتحار فتاة تناولت الحبة القاتلة فى كفر الشيخ

أقدمت فتاة مقيمة بإحدي قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على الانتحار بتناولها حبوب حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بمصرع فتاة، مقيمة بقرية دمنكة التابعة لدائرة المركز، داخل مستشفى دسوق العام، عقب تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، وتوفيت نتيجة تدهور حالتها الصحية.

انتقل الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، بإشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة الغلة القاتلة، وبسؤال والدها أكد تناولها حبة الغلة لاعتراضها على تعدي والدتها عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم8277 لسنة 2021 إداري مركز دسوق، وأمر محمد عبدالظاهر، وكيل النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب تشريحها.