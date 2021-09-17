لماذا لا يعتذر الرجال؟.. أسباب منطقية لعدم قول «أنا آسف»

أثبتت العديد من الدراسات أن الرجال يجدون صعوبة في نطق كلمة “آسف” رغم أهميتها في تقليل التوتر في العلاقات، وتضميد الخلافات، وفيما يلي نستعرض 5 أسباب لعدم اعتذار الرجال، وفقا لما ذكره موقع "your tango" الخاص بالعلاقات:

لا يعتقد أنه مدين لك باعتذار

وجدت دراستان أجريتا في جامعة وتوصلوا بأن الرجال يترددون في الاعتراف بالخطأ، حيث أرجع العلماء أن السبب في ذلك هو النظرة الذكورية التي يرى بها الرجل الأشياء، حيث يعتقد الرجال أنه من الغباء الاعتذار.

الاعتذار يجعله يشعر بالضعف وعدم الكفاءة

يعتقد بعض الرجال، أن أحد أسباب الضعف هو الاعتراف بارتكاب خطأ ما، خاصة أمام النساء، حيث يميل الرجال إلى اعتبار الاعتذارات مهينة وفقدان للكرامة.

ماذا تفعل إذا لم يعتذر زوجك أو صديقك؟

تقع الكثير من النساء فريسة لجملة "لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك" فبدلاً من افتراض أنه يستطيع قراءة أفكارك أو عواطفك بدقة، أخبره بما حدث بالضبط، وكيف تشعر حيال ذلك.

ويعد سحب اعتذار من شخص لا يرغب في ذلك من الأمور المرهقة، لذا ينصح الخبراء بضرورة تجنب طلب الاهتمام من هذا الشخص، علاوة على ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بمزيد من الأسف لأنك حاولت الحصول على اعتذار منه.

ماذا لو عاد معتذرًا.. لا تتذمر ولا تجعله يتذلل، فإذا حاولت استغلال هذه الفرصة لتلقينه درسًا، فقد لا تسمع "أنا آسف" مرة أخرى، حيث يعتبر أفضل رد لك هو كلمتين بسيطتين"اعتذار مقبول".