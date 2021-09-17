الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الماريجوانا والأدوية بمطار القاهرة

مخدر الماريجوانا
مخدر الماريجوانا

تمكنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية ومخدر الماريجوانا، بحوزة راكبين قادمين من تركيا وأمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير محضرى ضبط جمركى.

وأوضحت الإدارة الرابعة بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من أسطنبول تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من تركيا نظرا لكثرة التردد (سفر ووصول كل يومين)، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من تفتيش أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم، فتبين وجود 635 قرص أدوية بشرية لعلاج السرطان مخبأة فى قاع سحرى أسفل الحقيبة.

وفي المحاولة الثانية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه أحمد سيد فى راكب مصرى قادم من أمريكا، وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من تفتيش أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة فى كيس معجون الأسنان.

وقرر عبد العال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 145 و146 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

مصر ضبط تهريب تشكيل طائرة الجمارك مصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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