تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمى

طمأن الفنان أحمد فهمي الجمهور على الحالة الصحية لشقيقه «كريم» الذي نقل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بجلطة في الرئتين.

ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا كتب فيه: «جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي، عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم».

ونقل الفنان كريم فهمي في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى أحد المستشفيات الخاصة عقب إصابته بجلطة على الرئة بشكل مفاجئ وتدهور حالته الصحية.

ويتواجد كريم فهمي فى غرفة الرعاية المركزة، ومن المقرر أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل.