كريم فهمي ليس الأول.. فنانون أصيبوا بـ«الجلطات»

أصيب الفنان كريم فهمي، صباح اليوم، بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وكشفت زوجته في منشور لها على موقع "انستجرام" عن إصابة فهمي بجلطتين بالرئة تسببتا في وضعه الصحي الحالي، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

إلا أن كريم ليس الفنان الأول الذي يقع ضحية للجلطات، فقائمة الفنانين الذين تعرضوا لجلطات طويلة منهم من نجى ليعود للفن والحياة مرة أخرى، ومنهم من ابعدته الجلطات عن الفن، ومنهم من توفى.

موسيقار الأجيال

كان أشهر من تعرضوا للجلطات بين الفنانين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي تسبب خوفه المرضي بإصابته بجلطة.

وكان يعرف عن عبد الوهاب اصابته بالوسواس القهري من المرض، فكان حريص على النظافة والتعقيم بشكل دوري، كما كان يحافظ على صحته من التدخين أو أي شكل من أشكال الاساءة للصحة.

وفي عام 1991، انزلق عبد الوهاب على أرضية منزله، وتسبب ذلك في كسر ساقه، وهو ما دفعه إلى الالتزام بالفراش، وهو ما حذره منه الأطباء حيث تخوف الأطباء من أن عدم الحركة والسن يمكن أن يسببا جلطات له، إلا أنه رفض تحذيرات الأطباء خوفاً من السقوط مرة أخرى ليتوفي في مايو 1991 بجلطة مفاجئة في المخ.

كريم عبد العزيز

في عام 2011، وأثناء سفر كريم عبد العزيز مع والدته للعلاج، فشعر بألم في صدره حيث أصرت زوجته على خضوعه لأشعة لمعرفة سبب الألم.

وأضاف كريم في تصريحات اعلامية أن زوجته اتصلت به في اليوم التالي طالبة منه التوجه للمستشفى بناء على اتصال وردها من هناك، وحين ذهب فوجئ بالطبيبة تقول له "أنت ستموت لان لديك 12 جلطة في الرئة".

وحاول كريم الخروج من المستشفى أكثر من مرة إلا أن الطبيبة رفضت، وظل بالرعاية المركزة لمدة 60 يوماً، وعدل من عاداته لصحية بعدها خاصة التدخين.

وائل نور

في سن الخامسة والخمسين توفى الفنان وائل نور إثر إصابته بجلطة مفاجئة في القلب، ولفظ أنفاسه الاخيرة في منزله وحيداً بالإسكندرية في 2016.

وأصيب نور بالجلطة بحسب طبيبه المعالج نتيجة ارتفاع ضغط الدم والتدخين، وهو تسبب أيضا في قصور في الشريان التاجي.

المنتصر بالله

في عام 2008، ووسط انتشار كبير للفنان المنتصر بالله في الأعمال الدرامية، فوجئ الجميع بإصابته بجلطة مفاجئة في المخ الأمر الذي منعه من العمل لمدة سنتين، قبل أن يعود للعمل بدورين فقط، الاول كضيف شرف في مسلسل "راجل وست ستات" أما الثاني فهو مسلسل إذاعي.

وقبل عام واحد توفي المنتصر لله بعد غياب 12 عاماً عن العمل الفني بسبب الجلطة.