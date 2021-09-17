الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة خلال حملة أمنية فى سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، خلال حملة أمنية استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 لفافة من مادة الشابو المخدر تزن 30 جرامًا، ومبلغ مالي قدره 600 جنيه، وهاتف محمول حيازة المتهم "حازم. م. ص. ب"، عاطل، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه، من ضبط عدد 2 قطعة من مادة الحشيش المخدر، زنة 5 جرامات وعدد 2 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر، حيازة المتهم "حمادة. ر. ا. ر" 25 عامًا، عاطل، يقيم بدائرة مركز أخميم، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي.

جهود الحملة، أسفرت أيضًا عن ضبط عدد 20 حكمًا قضائيًا مختلفًا بدائرة المحافظة، تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام تاجر مواد مخدرة بجلب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والهيروين، تمهيدا لترويجها على العملاء بدائرة قسم ثان سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة  الرائد مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر إحداها عن ضبط “محمد. ت. ا”، 34 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته 83 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 250 جراما تقريبا، 40 قطعة  لمخدر الحشيش وزن 200 جرام، ومبلغ 85 جنيهًا وهاتف محمول شخصي وسيارة جيب شيروكي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2922 لسنة 2021 إدارى قسم ثان سوهاج، وتم العرض على النيابة العامة.

الداخلية ترويج تحقيق اجراءات النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تطبيق الغرامات غدًا.. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

بعد إصابته بجلطة في الرئة.. أزمات في حياة الفنان كريم فهمي

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة