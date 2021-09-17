ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة خلال حملة أمنية فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، خلال حملة أمنية استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 لفافة من مادة الشابو المخدر تزن 30 جرامًا، ومبلغ مالي قدره 600 جنيه، وهاتف محمول حيازة المتهم "حازم. م. ص. ب"، عاطل، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه، من ضبط عدد 2 قطعة من مادة الحشيش المخدر، زنة 5 جرامات وعدد 2 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر، حيازة المتهم "حمادة. ر. ا. ر" 25 عامًا، عاطل، يقيم بدائرة مركز أخميم، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي.

جهود الحملة، أسفرت أيضًا عن ضبط عدد 20 حكمًا قضائيًا مختلفًا بدائرة المحافظة، تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام تاجر مواد مخدرة بجلب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والهيروين، تمهيدا لترويجها على العملاء بدائرة قسم ثان سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر إحداها عن ضبط “محمد. ت. ا”، 34 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته 83 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 250 جراما تقريبا، 40 قطعة لمخدر الحشيش وزن 200 جرام، ومبلغ 85 جنيهًا وهاتف محمول شخصي وسيارة جيب شيروكي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2922 لسنة 2021 إدارى قسم ثان سوهاج، وتم العرض على النيابة العامة.