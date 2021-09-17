الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس غدًا السبت فى مختلف محافظات مصر

الطقس
الطقس

يبحث الكثير من المصريين عن حالة الطقس، ليصبح السؤال الأكثر طرحًا خلال الموجة التي تشهدها البلاد من تقلبات مناخية في كل الأنحاء على الجمهورية، وفي ذلك السياق تواصلت الدستور مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي أوضح حالة الطقس غدًا السبت وكشف عن درجات الحرارة التي ستشهدها مصر غدًا.

قال "شاهين" إنه سيسود غدًا نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه يسود غدًا ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار شاهين، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وشدد على وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من اليوم، تقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وتسبب ارتفاع الأمواج بالمتوسط بنسب تتراوح بين "2:2,5" متر ولفت الدكتور محمود شاهين إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة "30% تقريبا".

-درجات الحرارة غدًا

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم على مستوي المدن والمحافظات المصرية، تبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و25 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة وقت الظهيرة، والزقازيق 34 للعظمي و 26 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 25 للصغري تكون درجات الحرارة في الأقصر 42-27، أسوان 42-27، الفيوم 37-26، قنا 42-26، سوهاج 39-24، أسيوط 38-24، بني سويف 37-26 درجة وتكون في الوادي الجديد 42-27، المنيا 38-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، شلاتين 40-27 درجة.

يتوقع شاهين أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.

طقس اخبار طقس السبت حالة الجو اخبار الجو

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