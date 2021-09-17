الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

الغردقة تستضيف المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلوم بجامعة أزهر أسيوط

الدكتور علاء عبدالكريم
الدكتور علاء عبدالكريم

تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، المؤتمر الدولي الخامس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2021) الذي سيعقد خلال الفترة من 26-29 سبتمبر 2021، بأحد الفنادق السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، تحت رعاية  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور محمود صديق ، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الخامس للآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية، هو واحد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل مصر لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية حيث حقق على مدار أربع دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد الدول الأجنبية والعربية التي شاركت به.

وسجل المؤتمر فى دورته الحالية مشاركة أكثر من 300 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم، ويقدم المؤتمر من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات في تفعيل مسيرة البحث العلمي ليتجاوز العقبات، وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات، محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

كما يستضيف المؤتمر الدولي الخامس للافاق الجديدة فى العلوم الاساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2021) العديد من المتحدثين الرئيسيين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم ، للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات المطلوب لمواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع.

ويروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة بين المشاركين وجهًا لوجه، لإقامة علاقات تجارية أو بحثية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.

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