محافظ البحيرة يعتمد مخططات تفصيلية بمركزى الدلنجات وكوم حمادة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمركزى الدلنجات وكوم حمادة، ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد خريطة خط تنظيم الشارع المرموز له بالرموز ( ا - ب - ح - د - و - ه - ز - ر - ا)، وذلك ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى المعتمد بالقرار رقم 1034 لسنة 2018 بمركز ومدينة الدلنجات، واعتماد خريطة خط تنظيم الشارع المرموز له بالرموز ( ا - ب - ح - د - ه - و - ل. م - ن - ع - ا)، وذلك ضمن المخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة الطفلة المعتمدة بالقرار رقم 461 لسنة 2017 بمركز ومدينة الدلنجات.

ولفت إلى أنه تم تعديل المخطط التفصيلى لقرية بريم التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين بكوم حمادة، وتعديل المخطط التفصيلي لقرية تلبقا التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بكوم حمادة.