الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طالع.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-9-2021 بالأسواق المحلية آخر تحديث

الدواجن
الدواجن

الدواجن  بالسوق المحلية .. يبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر البيض والرومي والسمان في جميع الأسواق والمحلات التجارية لمعرفة التغير اليومي في  الأسعار ، فقد تعد الدواجن  بمثابة الغذاء رئيسي عندهم ، لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء مرتفعة السعر.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر

وفى تلك السطور تستعرض "الدستور" فى ظل ما تقدمه للمواطن من خدمات ، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم  الجمعة  ١٧  من سبتمبر الجاري.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة
واصلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارها بالأسواق المحلية  المختلفة اليوم.

ووصل  سعر الكيلو  الواحد  من الدواجن البيضاء  في المزرعة ما بين  23 و24 جنيهًا، فيما وصل  سعر البيض بالسوق المحلى  نحو  26 إلى 28 جنيه.

ووصل سعر الدواجن  البلدى اليوم   36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، فيما وصل سعر  الساسو نحو 32 جنيهًا، ويكثر الطلب على الدواجن خلال تلك الأيام.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة
طرأت بعض التغيرات الطفيفة  في أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر ، ووصلت أسعاره بين 42 و45 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بمختلف المناطق 50 جنيهًا.

اسعار البط اليوم الجمعة

بلغ اسعار البط المسكوفى عمر يوم واحد اليوم الاثنين نحو  15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

اقرأ أيضاً

تنسيق الجامعات 2021

أسعار السمان اليوم الجمعة
و بلغ سعر كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

الدواجن أسعار بورصة الدواجن بورصة الدواجن جوجل محرك البحث سعر البيض المحلات التجارية اسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

ظهر على سطح الماء.. انتشال جثمان غريق العجمي بالإسكندرية

«الزراعة»: موسم المانجو 2021 هو الأصعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة