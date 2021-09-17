طالع.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-9-2021 بالأسواق المحلية آخر تحديث

الدواجن بالسوق المحلية .. يبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر البيض والرومي والسمان في جميع الأسواق والمحلات التجارية لمعرفة التغير اليومي في الأسعار ، فقد تعد الدواجن بمثابة الغذاء رئيسي عندهم ، لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء مرتفعة السعر.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر

وفى تلك السطور تستعرض "الدستور" فى ظل ما تقدمه للمواطن من خدمات ، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم الجمعة ١٧ من سبتمبر الجاري.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

واصلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارها بالأسواق المحلية المختلفة اليوم.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 23 و24 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض بالسوق المحلى نحو 26 إلى 28 جنيه.

ووصل سعر الدواجن البلدى اليوم 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، فيما وصل سعر الساسو نحو 32 جنيهًا، ويكثر الطلب على الدواجن خلال تلك الأيام.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة

طرأت بعض التغيرات الطفيفة في أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر ، ووصلت أسعاره بين 42 و45 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بمختلف المناطق 50 جنيهًا.

اسعار البط اليوم الجمعة

بلغ اسعار البط المسكوفى عمر يوم واحد اليوم الاثنين نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

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أسعار السمان اليوم الجمعة

و بلغ سعر كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.