الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مواطنون ضد الغلاء»: طرح الخضر والفاكهة بسعر «التكلفة» لمواجهة الجشع

طرح الخضر والفاكهة
طرح الخضر والفاكهة

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية بنسبة 30% ليس له مبرر حتى الآن، موضحا أن الفواصل بين العروات والمواسم الزراعية ليست وحدها سببا في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مؤكدا ارتفاع أسعار الطماطم إلى 10جنيهات للكيلو والبطاطس إلى 9 جنيهات والموز إلى 15 جنيها والعنب إلى 14 جنيها.

 وأضاف العسقلاني في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن السبب قد تكون الحلقات الوسيطة وحلقات التداول بين تجار الجملة وتجار التجزئة وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل التكلفة النهائية وارتفاع الأسعار، وهو الحلقة الوحيدة الضحية التي يقع عليها هذه الارتفاعات.

مبادرة جمعة الخير في أكتوبر 

وتابع، أنه لمواجهة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، أعلنت الجمعية أنها  ستطلق “مبادرة جمعة الخير” الأسبوع المقبل في مدينة حدائق  أكتوبر، وسيتم  شراء كميات من الخضار والفاكهة  من سوق الجملة وطرحها للمواطنين بأسعار التكلفة الفعليى لمواجهة ارتفاع الأسعار وبتخفيضات تصل 30%.

وأوضح رئيس “مواطنون ضد الغلاء” أن هذه الفكرى ليست وليدة اللحظة، لكن تم تطبيقها في العام الماضي للقضاء على الوسطاء والحلقات الوسيطة وتقليل حلقات التداول لنحصل على سعر الخضار من الجملة وبيعه مباشرة للمواطن.

أسعار الخضار أكتوبر الاسواق رئيس مجلس إدارة مدينة 6 أكتوبر للقضاء الأسبوع المقبل مبادرات أسعار الطماطم مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني

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