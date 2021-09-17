الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 30 حالة تعدى خلال يوم واحد و 188 حالة منذ بدء الموجة ال ١٨ بالمنوفية

إزالة 30 حالة تعدٍ خلال يوم واحد خلال الموجة الـ18 بالمنوفية

إزالة تعديات بالمنوفيه
إزالة تعديات بالمنوفيه

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 29 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 727م2 وحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة سهم واحد خلال يوم واحد بمختلف جهات الولاية، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 188 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حيث تم تنفيذ 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1954.5م2 و125 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 14 فدان و1 قيراط و 5 سهم.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ16 وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظًا على الصالح العام وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها، واستمرار تنفيذ أعمال  الموجة الـ18 لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 سبتمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر 2021.

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