اليابان تسمح لمرضى كورونا بتلقى علاج «كوكتيل» الأجسام المضادة فى المنزل

أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عن البدء في علاج مرضى كوفيد-19 الذين يتعافون في المنزل بكوكتيل من الأجسام المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.



ونقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الجمعة، عن تصريح تامورا أثناء حديثه في اجتماع لجنة مجلس المستشارين، قوله إن الحكومة المركزية تخطط لتقديم العلاج بسرعة، للحيلولة دون تدهور صحة الناس والإصابة بأعراض كوفيد-19 الحادة، في عدة مواقع وستنفذ العلاج في نهاية المطاف على الصعيد الوطني بعد تحديد المشكلات، ونظرًا لأن العلاج بكوكتيل الأجسام المضادة يُعطى للمرضى من خلال الوريد، فقد تم استخدام العلاج بشكل أساسي على المرضى المقيمين في المستشفى.

وطلب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا من وزارة الصحة، إيجاد طريقة لتقديم العلاج في منازل المرضى.

وكان شيجيرو أومي الذي يرأس لجنة حكومية بشأن مكافحة كورونا في اليابان، قد حذر من أن خطة الحكومة لتخفيف القيود على أنشطة الناس قد تؤدي إلى انتعاش في الإصابات.

كما تخطط وزارة الصحة اليابانية لإعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثانية منذ 8 أشهر على الأقل.

وأفادت مصادر - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الوزارة تخطط لتوفير جرعة ثالثة معززة من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، مضيفة أن الوزارة ستناقش قرارها مع لجنة خبراء اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن التقارير داخل البلاد وفي الخارج أيضا تشير إلى أن فعالية اللقاحات تضعف بمرور الوقت.

وستبحث الوزارة الوقت الذي ستبدأ فيه برنامج الجرعات المعززة حيث إن بعض البلديات مازالت توزع الجرعات الثانية من اللقاح، كما ستبحث مسألة تضمين جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح في برنامج الجرعات المعززة أم الاقتصار فقط على الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد عند إصابتهم بالفيروس.