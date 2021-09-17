الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم أطفال.. أسماء المصابين في انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس سياحي خاص بطريق الإسكندرية مطروح

حصلت “الدستور” على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي خاص، بمنطقة سواني جابر بطريق “الإسكندرية - مطروح” الساحلي، وهم: " بيجول عطا وديع 15 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيمن، سمير نبيل سمعان 15 سنة، أبانوب عماد معوض 15 سنة مصاب بخدوش وسحجات، اندرو فضل الله فخري 20 سنة، امتل عاشم سعيد 47 سنة  مصابة بخدوش وسحجات، كرولس ملاك سليمان 47 سنة، مرفت رمزي حنا 61 سنة مصابة بكدمة بالرأس وجرح بالقدم اليمنى، بيشوي ضياء كمال 7 سنوات مصاب بجرح بالساق اليمنى.

كما أصيب في الحادث "ليلى فوزي رياض 74 سنة مصابة بكدمه بالرأس، روماني رؤوف زاخر  9 سنوات مصاب بكسر بالذراع الأيمن، جرجس عيسى عبيدي 11 سنة مصاب بخلع في الكتف الأيمن وكسر بالذراع الأيسر، القس أغاثون رياض 70 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسنتي القس اغاثون 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات، مني عبيد رؤف الله 20 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مريم يحيى محروس 47 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، كرولس رامي لطيف 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هناء فوزي باسط 45 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم  “ وجميعهم من حدائق القبة بمحافظة القاهرة”.

أصيب 17 شخصًا، إثر انقلاب أتوبيس سياحي خاص بمنطقة سواني جابر بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، اليوم الجمعة.

ودفعت هيئة الإسعاف -فرع مطروح، على الفور، بـ10 سيارات، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 101 بطريق “الإسكندرية - مطروح” الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي الضبعة المركزي.  


نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

حوادث الطرق مستشفي الضبعة المركزي طريق الإسكندرية مطروح الفحوصات الطبية اتوبيس سياحي خاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

بيانات: تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أغسطس

قرارات النيابة في الكشف عن لغز العثور على جثة رضيع بالحوامدية

مواعيد قطارات الـ «top vip» بخط «القاهرة - أسوان» وأسعارها

«المترو» يوصل مواجهة كورونا بالمحطات والقطارات: لا دخول دون كمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟