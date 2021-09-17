بينهم أطفال.. أسماء المصابين في انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

حصلت “الدستور” على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي خاص، بمنطقة سواني جابر بطريق “الإسكندرية - مطروح” الساحلي، وهم: " بيجول عطا وديع 15 سنة مصاب بكسر بالذراع الأيمن، سمير نبيل سمعان 15 سنة، أبانوب عماد معوض 15 سنة مصاب بخدوش وسحجات، اندرو فضل الله فخري 20 سنة، امتل عاشم سعيد 47 سنة مصابة بخدوش وسحجات، كرولس ملاك سليمان 47 سنة، مرفت رمزي حنا 61 سنة مصابة بكدمة بالرأس وجرح بالقدم اليمنى، بيشوي ضياء كمال 7 سنوات مصاب بجرح بالساق اليمنى.

كما أصيب في الحادث "ليلى فوزي رياض 74 سنة مصابة بكدمه بالرأس، روماني رؤوف زاخر 9 سنوات مصاب بكسر بالذراع الأيمن، جرجس عيسى عبيدي 11 سنة مصاب بخلع في الكتف الأيمن وكسر بالذراع الأيسر، القس أغاثون رياض 70 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسنتي القس اغاثون 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات، مني عبيد رؤف الله 20 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مريم يحيى محروس 47 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، كرولس رامي لطيف 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هناء فوزي باسط 45 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم “ وجميعهم من حدائق القبة بمحافظة القاهرة”.

أصيب 17 شخصًا، إثر انقلاب أتوبيس سياحي خاص بمنطقة سواني جابر بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، اليوم الجمعة.

ودفعت هيئة الإسعاف -فرع مطروح، على الفور، بـ10 سيارات، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 101 بطريق “الإسكندرية - مطروح” الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي الضبعة المركزي.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.