الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص عمل جديدة براتب يصل 3750 جنيها

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالزمالك، وذلك براتب يصل إلى 3750 جنيه، وللشباب حتى 39 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مشرفين أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 3750 جنيه.

كما تطلب الشركة، أفراد أمن إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه إجادة للغة الإنجليزية، وذلك براتب 3250 جنيه.

كما تحتاج الشركة أيضا، أفراد أمن إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 3000 جنيه.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01200995216، والتواصل مع المدير المسئول أسامة سيد عبد الحميد، أو التوجه لمقر الشركة في 26 شارع محمد مظهر، الزمالك.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1809 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر. 

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الشرقية، السويس، دمياط، أسيوط، المنيا، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الغربية، وقنا،  كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أغسطس الماضي، وعددها 80 فرصة عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة البطالة فرصة عمل الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة نشرة التوظيف النصف شهرية أفراد أمن إداري مشرفين أمن شركات القطاع الخاص وظائف

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